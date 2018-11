Ihr wolltet Rainbow Six Siege schon immer mal ausprobieren, habt euch aber bisher nicht zum Kauf durchringen können? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Rainbow Six Siege startet ins kostenlose Wochenende.

In der offiziellen Mitteilung heißt es:

“Ubisoft kündigte heute an, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege je nach Plattform vom 15. bis 18. November kostenlos zur Verfügung stehen wird. Interessierte Spieler können sich den mehr als 40 Millionen Spielern der Rainbow Six Siege-Community auf allen Konsolen und Windows PC anschließen und das Spiel kostenlos mit Zugriff auf alle Karten, Modi und die 20 Original-Operator erleben.”

Zu diesem Anlass wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der euch auf das kostenlose Wochenende einstimmen soll. Hier der Clip:

Wenn es weitere Infos zu Rainbow Six Siege gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wer Rainbow Six Siege bisher noch nicht ausprobiert hat, der sollte das spätestens jetzt nachholen.