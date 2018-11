Red Dead Online Beta Early Access beginnt heute

Falls ihr auf Red Dead Online – den Online-Modus von Red Dead Redemption 2 gewartet habt, habe ich gute Nachrichten für euch: Der Beta Early Access beginnt heute. Das kündigte Rockstar Games auf der offiziellen Seite an.

Dort heißt es: “Nachdem nun im letzten Monat alle die Möglichkeit hatten, die Geschichte von Arthur Morgan und der Van der Linde-Bande in Red Dead Redemption 2 zu erleben, ist es jetzt an der Zeit, die Betaphase für Red Dead Online zu beginnen. Der frühe Zugriff auf die Red Dead Online-Betaversion beginnt morgen am Dienstag, dem 27. November, und am Freitag, dem 30. November, ist der Zugang für die Öffentlichkeit vollständig abgeschlossen.”

Rockstar Games weiter: “Red Dead Online wurde von Grund auf für die neueste Hardware entwickelt und kombiniert den klassischen Multiplayer des ursprünglichen Red Dead Redemption mit dem Besten, was wir seitdem über das Erstellen von Multiplayer-Erlebnissen gelernt haben. Das Ergebnis ist etwas völlig Neues und Spaß und eine Erfahrung, die sich im Laufe der Zeit immer weiter ausdehnt und entwickelt.

In Red Dead Online kannst du einen eigenen Charakter erstellen und dessen Fähigkeiten an deinen Spielstil anpassen, um dann mit deinen Outlaw-Freunden durch die Online-Welt zu reiten. Ihr könnt dann gemeinsam jagen gehen, Schätze sammeln oder Missionen erledigen. Es liegt ganz an euch.

Rockstar Games verspricht auch, die Welt ständig zu erweitern: “Der Start der Red Dead Online Beta ist der erste Schritt in einer sich stetig erweiternden und dynamischen Welt, und die Beta-Phase wird es uns ermöglichen, mit den unvermeidlichen Turbulenzen umzugehen, wenn Online-Erlebnisse dieser Größe und Skala gestartet werden.”

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Endlich dürfen wir auch online Cowboy spielen. Mal sehen, ob Red Dead Online so Erfolgreich wird, wie GTA Online.