Red Dead Redemption 2: Da hat jemand die Dutch van der Linde Gang mit LEGO nachgebaut

Red Dead Redemption 2 ist vor einem Monat erschienen und noch immer in aller Munde. Und da der Release von Red Dead Online auch nicht mehr lange auf sich warten lässt, steigt das Hype-Level wieder an.

Das motivierte den Reddit-User “UnshiftedToast” dazu, die Dutch van der Linde Gang mit LEGO nachzubauen. Bisher hat er Arthur, Dutch, John, Reverend Swanson und LENNNNYYYY fertig. Er möchte aber noch alle 24 Mann nachbauen. Sadie, Karen, Charles und Co. folgen also noch. Behaltet am besten die offizielle Reddit-Seite des Spiels im Auge, um die ganze Gang zu sehen, wenn sie fertig ist.

Hier ein Bild der Gang:

Ziemlich cool, oder?

Das denken wir:

Mit LEGO kann man alles machen – auch die Dutch van der Linde Gang.