Red Dead Redemption 2 sorgt dafür, dass die Suchen nach “Wild West”-Pornos auf Pornhub rapide ansteigen

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass der Hype rund um das Phänomen “Bowsette” dafür sorgt, dass viele Menschen auf Pornhub nach “Bowsette” und “Bowser” suchen. Und auch der Release von Red Dead Redemption 2 scheint Auswirkungen auf das Suchverhalten von Pornhub-Nutzern zu haben.

Pornhub hat nämlich auf Anfrage von The Sun neue Daten veröffentlicht, die zeigen, dass Suchanfragen, die “Red Dead” enthielten, bereits einige Tage vor der Veröffentlichung am 26. Oktober zugenommen hatten. Die Suchanfragen stiegen nach dem Start weiter und lagen am 28. Oktober 731% über dem Durchschnitt.

Aber nicht nur die Suchanfragen nach dem Spiel nahmen zu, sondern auch die Suchen nach verwandten Begriffen wie “Western”, “Cowboy” und “Wild West”.

Die Statistiker stellten fest, dass Männer mit einer 1165% höheren Wahrscheinlichkeit nach “Red Dead” suchten als Frauen und Millennials im Alter zwischen 18 und 34 Jahren 93% häufiger im Vergleich mit Menschen über 35 Jahren.

Das denken wir:

Life is strange.

Quelle: pornhub.com