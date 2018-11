Seht euch hier ein Unboxing der PlayStation Classic an

Am 3. Dezember erscheint Sonys Mini-Konsole PlayStation Classic. Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, wurde kürzlich ein Unboxing-Video veröffentlicht, dass zeigt, was sich in der Box befindet.

Das Paket beinhaltet die PlayStation in einer Mini-Version, zwei PlayStation-Controller, ein HDMI-Kabel und ein USB-Kabel. Eine Liste mit den vorinstallierten Spielen findet ihr über diesen Link. Unter anderem dürft ihr euch über Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby und Final Fantasy VII freuen.

Hier das Unboxing-Video:

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Die PlayStation ist ein absoluter Klassiker.