Shadow of the Tomb Raider: Das erwartet euch im DLC “Die Schmiede” (Trailer)

Eidos Montreal hat einen neuen Trailer zum Shadow of the Tomb Raider DLC “Die Schmiede” veröffentlicht. Im Clip, den ihr weiter unten findet, bekommt ihr zu sehen, was euch in der Erweiterung erwartet.

Offiziell heißt es dazu:

“Wir sind stolz, mit Die Schmiede das erste von sieben neuen DLC-Abenteuern für Shadow of the Tomb Raider bekannt zu geben. Die Schmiede wird am 13. November weltweit für alle Xbox One-Geräte, darunter Xbox One X, das PlayStation 4-Computer-Entertainment-System und Windows PC / Steam, als kostenloser Download für alle Inhaber des Season Pass angeboten.

In ihrem DLC-Debüt muss Lara der von Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter trotzen, um die Geheimnisse von Kuwaq Yaku aufzudecken. Während ihrer Reise wird sie Details über das alte Erbe eines Freundes aufdecken und eine Gefahr überwinden, von der man annimmt, dass sie in Flammen versunken ist. Die Schmiede liefert ein brandneues Challenge-Grab, das sowohl solo als auch koop gespielt werden kann. Spieler, die das Challenge-Grab abgeschlossen haben, werden mit der Grenadier-Fertigkeit, dem Brocken-Outfit und der Umbrage 3-80-Waffe belohnt.”

Mit anderen Worten: Für Lara gibt es wieder viel zu tun. Hier der Trailer zur Erweiterung:

Das denken wir:

Der Trailer macht Laune. Wer Lust auf ein neues Abenteuer mit Lara hat, der kommt an dieser Erweiterung nicht vorbei.