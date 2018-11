Es ist schon eine Weile her, seit wir zum letzten mal über einen Emulator berichtet haben, aber heute haben wir wieder einen guten Grund dazu: Denn Super Mario Odyssey ist jetzt dank des Switch-Emulators Yuzu vollständig auf dem PC spielbar.

Es ist schon beeindruckend, was das Yuzu-Team hier in nur einem Jahr geschafft hat – so lange befindet sich der Emulator in Entwicklung. Bis auf ein paar Performance-Problemen in wenigen Bereichen, kann das Spiel komplett mit dem Emulator durchgespielt werden.

Das ist ein großer Meilenstein für das Yuzu-Team. Man darf jetzt gespannt sein, ob bald auch andere Triple-A-Spiele so gut laufen wie Super Mario Odyssey.

Den Emulator könnt ihr euch über diesen Link downloaden.

Und wie Super Mario Odyssey auf dem PC läuft, seht ihr in diesem Video hier:

Das denken wir:

Wir zocken trotzdem lieber auf der Switch.