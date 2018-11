Super Skyrim Bros.: Wenn die Welten von Super Mario Bros. und Skyrim zusammenprallen

Wir berichten ja immer mal wieder über verrückte Modifikationen und kürzlich bin ich auf eine Mod für das Rollenspiel Skyrim gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten kann: Super Skyrim Bros.

Wie der Name schon vermuten lässt, prallen in dieser Mod die Welten von Super Mario Bros. und Skyrim zusammen. Und ja, das Ganze sieht so verrückt aus, wie es sich anhört. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen.

Und darum geht es “Prinzessin Toadstool wurde von Bowser gefangengenommen. Begib dich auf eine völlig neue Reise durch das Pilzkönigreiche, um sie vor seinen bösen Fängen zu retten. Stelle dich Feinden wie Goombas, Koopa Troopas und mächtigen Bossen. Sammle Münzen, erhalte Belohnungen. Erkunde diee neuen Länder und befreies Prinzessin Toadstool.”

Die Mod ist übrigens schon ein paar Jahre alt, aber auch heute noch mehr als sehenswert. Here you go:

Downloaden könnt ihr euch Super Skyrim Bros. über diesen Link.

Das denken wir:

Auf welche Ideen die Mod-Entwickler nur immer wieder kommen. Super Skyrim Bros. ist auf jeden Fall ziemlich verrückt und äußerst unterhaltsam. Mehr davon!