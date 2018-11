Telltale’s The Walking Dead: Skybound hat ein Update zum aktuellen Stand veröffentlicht

Ihr habt ja mit Sicherheit mitbekommen, dass sich Skybound um die Fertigstellung der letzten beiden Episoden von Telltale’s The Walking Dead kümmert. In den letzten Tagen war es relativ ruhig um das Spiel, aber kürzlich hat Skybound ein Update zum aktuellen Stand veröffentlicht.

Offiziell heißt es:

“Vielen Dank für eure Geduld, während wir mit Telltale zusammengearbeitet haben, um die Kontrolle über TELLTALE’S THE WALKING DEAD zu übernehmen. Es war eine Menge Arbeit, logistisch und rechtlich, um uns an einen Punkt zu bringen, an dem wir die Ärmel hochkrempeln und mit der eigentlichen Arbeit beginnen können. Nachdem Telltale seine Pforten geschlossen hatte, konnte leider nicht weiter am Spiel gearbeitet werden, und daher wurden die Veröffentlichungstermine der Episoden 3 und 4 verschoben. Wir freuen uns, euch wissen zu lassen, dass viele der talentierten, leidenschaftlichen Teammitglieder, die ursprünglich an dem Spiel gearbeitet haben, die Entwicklungsarbeiten heute fortsetzen!

Demnächst werden wir die Veröffentlichungstermine für die beiden verbleibenden Episoden bekannt geben. Es ist wahrscheinlich, dass die vorherigen Staffeln für ein paar Tage während des Übergangs nicht verfügbar sein werden – aber keine Panik! – Wir haben alles so schnell wie möglich wieder online. Wenn ihr bereits die vierte Staffel erworben habt, müsst ihr sie NICHT erneut bezahlen; zukünftige Episoden stehen zum Download zur Verfügung, sobald sie über die Verkaufsstellen veröffentlicht werden, über die ihr das Spiel ursprünglich gekauft habt.

Bitte schau hier auf unserer Skybound-Seite immer mal wieder für weiteren Updates für das Spiel vorbei!”

Mit anderen Worten: Bald werden wir erfahren, wann die letzten zwei Episoden erscheinen werden. Sobald wir neue Infos haben, erfahrt ihr das umgehend.

Hier der Link zur offiziellen Seite von Skybound.

Das denken wir:

Wir sind wirklich froh, dass Telltale’s The Walking Dead abgeschlossen wird. Alles andere wäre nicht fair gegenüber der Community gewesen.