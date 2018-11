The Black Masses: Neues Tech-Video zeigt, wie 10.000 Zombies mit einer riesigen Klinge zerlegt werden

Wir berichteten ja schon häufiger über The Black Masses, ein Spiel, in dem ihr eine 16 km² große Insel erkunden könnnt, die von Zehntausenden Zombies heimgesucht wird. Die Entwickler haben nun ein neues Tech-Video veröffentlicht, das irgendwie absurd und im selben Zug auch ziemlich beeindruckend ist.

Im Video bekommen wir zu sehen, wie sich 10.000 Zombies in eine riesige Klinge stürzen. Damit möchte das verantwortliche Entwicklerstudio das Verwundungssystem des Spiels vorstellen. So können in The Black Masses Gliedmaßen abgetrennt werden und wenn ein Gegner im Kampf getroffen wird, dann verformt sich die entsprechende Stelle.

Ermöglicht wird die Darstellung der Massen im Spiel durch die Crowdrendering-Technologie, die auch im Ultimate Epic Battle Simulator zum Einsatz kommt.

Hier das Tech-Video:

Das denken wir:

Das ist… beeindruckend. Irgendwie.