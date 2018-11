The Game Awards 2018 kündigt “größtes Line-Up aller Zeiten” an – was neuen Spiele-Ankündigungen betrifft

Habt ihr am 6. Dezember schon etwas vor? Nein? Dann solltet ihr euch an diesem Tag die The Game Awards 2018 nicht entgehen lassen. Das Event ist für sich schon spannend, da im Rahmen dieses Ereignisses jedes Jahr viele neue Spiele vorgestellt werden.

In diesem Jahr erwartet uns aber das “größte Line-Up aller Zeiten” – was neuen Spiele-Ankündigungen betrifft. Das verriet Moderator Geoff Keighley kürzlich via Twitter. Im selben Zug wurde auch ein Teaser zum Event veröffentlicht. Den Post mit dem Teaser findet ihr hier:

On December 6 #TheGameAwards will stream live on a record 40 global video platforms. With our biggest lineup yet in terms of new game announcements, it's going to be a very exciting night filled with surprises and celebration. Worlds Will Change. Will You? pic.twitter.com/0hQ8lz5CHw

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) 9. November 2018