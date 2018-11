The Witcher Spin-off Thronebreaker: The Witcher Tales ist ab sofort auf Steam erhältlich

Wer auf Kartenspiele wie Hearthstone steht und Witcher-Universum mag, der hat Grund zur Freude, denn CD Project RED hat das Witcher Spin-off Thronebreaker: The Witcher Tales veröffentlicht – mittlerweile auch auf Steam.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“Thronebreaker ist ein Rollenspiel für Einzelspieler, das in der Welt von The Witcher angesiedelt ist. Es kombiniert erfolgreich storylastige Erkundung mit Kartenspielmechaniken.

In diesem Spiel erzählen die Entwickler des preisgekrönten The Witcher 3: Wild Hunt die wahrhaft königliche Geschichte von Meve, die kriegserfahrene Königin der zwei Nördlichen Königreiche Lyrien und Rivien. Im Angesicht einer drohenden Invasion von Nilfgaard ist Meve gezwungen, wieder in den Krieg zu ziehen, und geht auf eine düstere Reise auf dem Pfad der Zerstörung und Rache.”

In Thronebreaker: The Witcher Tales erwartet euch zahlreiche Puzzles für alle, die Hirnschmalz anstrengen wollen und eine spannenden Story. Da es sich bei diesem Spiel eigentlich um einen Spin-off von Gwent handelt, dürft ihr euch natürlich auch auf typische Gwent-Kartenspiele freuen.

Das denken wir:

Wer tiefer ins Witcher-Universum eintauchen möchte, der ist bei Thronebreaker: The Witcher Tales genau richtig.