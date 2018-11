Ubisoft kündigt VR Escape Room-Erfahrung Escape the Lost Pyramid an

Ubisoft hat sich in den letzten Monaten einiges einfallen lassen, um auf sich aufmerksam zu machen – mit Erfolg. Neben der Erneuerung der Assassins-Creed-Reihe mit Origins und Odyssee hat Ubi auch einen neuen Erkundungs-Modus in Assassins Creed eingeführt, der nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch lehrreich ist. Nun hat Ubisoft ein weiteres Highlight angekündigt: die VR Escape Room-Erfahrung Escape the Lost Pyramid.

Escape the Lost Pyramid ist ab sofort an mehreren Standorten verteilt in Europa und den USA erhältlich. Hier erwartet euch eine kooperative Multiplayer-VR-Erfahrung, die euch in die Welt von Assassins Creed origins entführt.

Offiziell heißt es dazu:

“Escape the Lost Pyramid wurde von Ubisoft Blue Byte entwickelt und stellt die erste Erfahrung der Ubisoft Escape Games Plattform dar. Die Erfahrung spielt in einer Nachbildung des antiken Ägyptens aus Assassin’s Creed® Origins. Zwei bis vier Spieler schließen sich zusammen und haben 60 Minuten Zeit, einen Weg aus der Pyramide von Nebka zu finden. Sie erleben ein legendäres Abenteuer in dem sie auf spannende Team-Herausforderungen und Rätsel stoßen, während sie in die VR-Spielwelt eintauchen. Der einzige Weg zum Erfolg führt über Kommunikation und Zusammenarbeit.”

“Wir nutzten unsere Expertise im Game-Design, um die Escape Room-Erfahrung dermaßen zu erweitern, dass sie die Grenzen der Realität überschreitet und Spielern ein immersives Abenteuer und eine einzigartige kollaborative Erfahrung bietet”, sagt Cyril Voiron, Executive Producer bei Ubisoft Escape Games.

Hier der Trailer zu Escape the Lost Pyramid:

Übrigens: Die nächste Erfahrung ist bereits für Anfang 2019 geplant. Diese soll in der Welt des kürzlich veröffentlichten Assassin’s Creed Odyssey spielen.

Sobald es neue Infos dazu gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Warum nicht mal mit Kumpels einen VR-Ausflug nach Ägypten machen? Coole Sache.