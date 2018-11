“Ultraman”: Hier ist der erste Trailer zum Netflix-Anime

Produktion I.G arbeitet gerade an einem “Ultraman”-Anime für Netflix. Mittlerweile wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht. Den Clip findet ihr unter diesen Zeilen.

Für den Film arbeitet Production I.G mit Sola Digital Arts unter der Leitung von Kenji Kamiyama (“Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”) und Shinji Aramaki (“Appleseed”) zusammen.

Hier die offizielle Beschreibung zum Film: “Viele Jahre nach Ultramans Verschwinden erfährt Shinjiro von seiner Verbindung zu dem legendären Helden und nimmt in seinem Ultra-Anzug den Kampf gegen neue Aliens auf.”

Und hier nun der erste Trailer:

Der Film startet am 1. April 2019 auf Netflix.

Das denken wir:

Diese Verfilmung dürfte Fans der Science-Fiction-Fernsehserie sehr freuen. Der erste Trailer macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck.