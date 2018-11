Vermintide 2: Der nächste DLC “Back to Ubersreik” erscheint im Dezember

In letzter Zeit war es relativ still rund um das First-Person-Koop-Spiel Vermintide 2. Fatshark hat aber jetzt angekündigt, dass die Erweiterung “Back to Ubersreik” im Dezember erscheinen wird.

Die Erweiterung wird unter anderem Horn of Magnuss und zwei weitere Level aus dem ersten Spiel der Serie zurückbringen. “Horn of Magnus hat bei Fatshark einen ganz besonderen Stellenwert in unseren Herzen”, sagt Martin Wahlund, CEO von Fatshark. “Es ist eine Heimkehr für alle, die das erste Vermintide gespielt haben, und eine neue Erfahrung für Spieler, die in Vermintide 2 zu Helden wurden.”

Hier der Trailer zum DLC:

Sobald es weitere Neuigkeiten zu Vermintide 2 gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Vermintide 2 ist ein tolles Koop-Spiel. Das mit den DLCs könnte aber ruhig etwas flotter gehen.