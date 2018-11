Video Game Show: Hol dir das The Witcher 3: Wild Hunt Live-Konzert kostenlos

GOG.com feiert derzeit die 100-jährigee Unabhängigkeit Polens. Für uns bedeutet das bis zu 90% auf Spiele polnischer Entwickler. Dazu gehören This War of Mine von 11-Bit-Studios, Necrovision von The Farm 51, Layers of Fear des Bloober-Teams und natürlich The Witcher 3: Wild Hunt von CD Project RED.

Und in den nächsten Stunden könnt ihr euch noch das Video Game Show: The Witcher 3: Wild Hunt Live-Konzert kostenlos downloaden. Das Konzert umfasst mehr als zwei Stunden preisgekrönte Musik aus der Welt von The Witcher.

Ihr müst nur auf GOG.com surfen, auf das entsprechende Banner klicken und es gehört euch. Aber bloß noch für begrenzte Zeit, also müsst ihr schnell sein. Der Made-in-Poland-Verkauf endet am 12. November 2018.

Das denken wir:

Das ist ein tolles Konzert, das sich kein Witcher-Fan entgehen lassen sollte.

Quelle: bloody-disgusting.com