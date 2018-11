Warframe: Die Open-World-Erweiterung Fortuna ist ab sofort auf dem PC verfügbar

Im Oktober berichteten wir darüber, dass die Open-World-Erweiterung Fortuna für den Sci-Fi-Shooter Warframe vorgestellt wurde. Jetzt ist das Update-Paket auf dem PC verfügbar.

Offiziell heißt es dazu:

“In der unterirdischen Stadt Fortuna werdet ihr die Solaris treffen: eine Gesellschaft von Individuen mit körperlichen Anpassungen und Verbesserungen, die durch Schulden an ihre Corpus Lehnsherren gebunden sind. Die Solaris leben in Angst vor „Zwangspfändungen“ – der Entfernung künstlicher Gliedmaßen und Organe durch Pfändergruppen von Nef Anyo. Trotz der feindseligen Lebensumstände, ist diese hart arbeitende Gemeinschaft extrem Stolz auf die Terraforming-Maßnahmen auf der Venus.

Solaris United

Solaris United, eine aufgegebene Widerstandsgruppe, kämpfte um die Freiheit der Solaris von den Corpus „Geldeintreibern“. Es ist unklar, warum die Bewegung aufgegeben wurde, jedoch ist die Wiederbelebung der Rebellion der Schlüssel zur Freiheit der Solaris Gemeinschaft.

K-Drive Hoverboards

Aus gestohlener Corpus Technologie hergestellte, turbogetriebene K-Drives sind die ideale Fortbewegungsmöglichkeit durch die bergige Landschaft des Tals. Findet die Schachtkinder, eine lokale Straßengang, die in den Lüftungsschächten über Fortuna lebt, um ein angepasstes Hoverboard zu erstellen. Rüstet K-Drive Mods aus, um die maximale Geschwindigkeit zu erhöhen, Schockwellen zu erzeugen und mehr. Geht ins Tal und nehmt an K-Drive Rennen teil, grindet auf den Schienen und schließt Trick-Kombos ab, um Ansehen bei den Schachtkindern zu erhalten.”

In der Erweiterung könnt ihr euch mit verschiedenen Komponenten aus Rude Zuuds Laden eine modulare Sekundärwaffe bauen. So sieht Rude Zuuds Laden aus:

Ihr könnt euch mit dem Update auch einen sogenannten MOA-Begleiter mit gestohlener Corpus Technologie bauen. Dieser kann Beute aufsammeln oder euch im Kampf unterstützen. So sieht das Teil aus:

Mit der Erweiterung ist es nun auch möglich, zusammen mit “The Business” Wildtiere zu fangen.

Für Fortuna wurde auch der Bergbau und Fischfang erweitert. Dabei hilft euch der Sonnenpunkt Plasmabohrer und ein elektrisierten Speer, mit dem ihr roboterhafte Servofische fangen könnt.

Aber das ist noch nicht alles: In Fortuna erkundet ihr auch neue unterirdische Höhlen, es gibt neue Waffen, Mods und Anpassungen und ihr dürft euren Operator mit neuen, von den Solaris inspirierten, Anpassungen ausstatten. Was euch sonst noch so in der Erweiterung erwartet, erfahrt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Falls ihr geplant hattet, Warframe mal wieder zu spielen, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür.

Quelle: warframe.com