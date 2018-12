Aladdin x Mortal Kombat: Will Smith als Goro

Ein Künstler hat Will Smith in Goro aus Mortal Kombat verwandelt.

Was hat der Schauspieler Will Smith mit dem Kampfspiel Mortal Kombat zu tun? Richtig. Erst mal nichts. Aber das hat der Künstler “Bosslogic” geändert. “Bosslogic” ist für seine abgefahrenen Crossover-Werke bekannt.

Und als er Will Smith als Dschinni gesehen hat (ja, Will spielt den Dschinni in der kommenden “Aladdin”-Realverfilmung), dachte er sich, dass sich der Fresh Prince hervorragend als Vorlage für ein neues Bild eignen würde.

Daraufhin hat er Will Smit kurzerhand in Goro aus Mortal Kombat verwandelt und das Ergebnis ist… ungewöhnlich. Hier das Ergebnis:



So sieht Goro fast schon liebenswert aus. Wie wäre es mit einen Smith-Skin für Goro in Mortal Kombat X NetherRealm?

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie die Neuauflage von “Aladdin” so wird. Noch lieber wäre uns aber ein neuer Film zu Mortal Kombat.