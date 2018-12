Anthem: EA kündigt VIP-Demo an

Electronic Arts hat in einer Pressemitteilung eine VIP-Demo für Vorbesteller von Anthem angekündigt.

Wir wissen ja bereits, dass es zu Anthem eine Demo für alle und ein geschlossenes Alpha geben wird. EA bietet Spielern aber eine weitere Möglichkeit, Anthem vor dem offiziellen Start zu zocken. Der Publisher hat nämlich eine VIP-Demo exklusiv für Vorbesteller angekündigt.

Die Anthem VIP-Demo wird am 25. Januar 2019 auf allen Plattformen (PS4, Xbox One, PC) verfügbar sein, und diejenigen, die sich dem Super-Early-Zugang anschließen, dürfen sich über ein Ingame-Item freuen, das “ihren bahnbrechenden Geist” feiert. Wer warten möchte, der kann die Open-Demo am 1. Februar 2019 spielen.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PS4, Xbox One und PC. Wenn es Neuigkeiten zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie üblich bei uns.

Das denken wir:

Wenigstens können wir Anthem bald anspielen, auch wenn der Release noch etwas auf sich warten lässt.