Anthem: Es wird keinen Season Pass oder kostenpflichtige DLCs nach dem Launch geben

Falls ihr euch gefragt habt, ob es einen Season Pass oder kostenpflichtige DLCs für Anthem geben wird: Nein, wird es nicht. Das verkündete Lead Pproducer Michael Gamble kürzlich via Twitter, da er danach gefragt wurde.

Er sagte: “Kein Saison Pass. Hol dir einfach das Spiel – mach dir darüber keine Sorgen.” Hier der Tweet:

No season pass. Just get the game – don’t worry after that. https://t.co/On4L0wC97k

— Michael Gamble (@GambleMike) 23. Dezember 2018