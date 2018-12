Anthem: Im neuesten Stream werden die Dungeons vorgestellt

BioWare hat neue Spielszenen aus Anthem veröffentlicht und die Strongholds vorgestellt.

BioWare versorgt uns in letzter Zeit immer wieder mit neuen Spielszenen. Im neuesten Stream stellte das Studio beispielsweise die sogenannten Strongholds vor.

Hier handelt es sich um die Dungeons, die ihr im Spiel meistern müsst, um an Belohnungen zu kommen.

Im Video unter diesen Zeilen bekommt ihr den Dungeon Temple of the Scars zu sehen, der auf den ersten Blick nicht besonders herausfordernd wirkt, was darauf schließen lässt, dass es sich hier um einen Dungeon handelt, den wir relativ früh im Spiel erkunden werden.

Auf jeden Fall sehen die gezeigten Spielszenen sehr cool aus. Was denkt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.