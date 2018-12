Assassin’s Creed Origins: Komponistin postet bisher unveröffentlichte Tracks

Wenn ihr auf Assassin’s Creed Origins und die Musik des Spiels steht, dann habe ich gute Nachrichten für euch, denn die Komponistin Sarah Schachner hat bisher unveröffentlichte Tracks aus dem Spiel auf ihrem Soundcloud-Profil veröffentlicht.

Die Stücke scheinen in irgendeiner Form im Spiel zu sein, sind aber nicht auf dem offiziellen Soundtrack gelandet. Unter den Songs gibt es einige echte Highlights, aber hört am besten selbst. Hier der Link:

Origins bonus tracks – Here you go! I got through as many requests as I could for now 🙂 Hope everyone has a great holiday! 🎉🐫🎄 #ACDay #ACOrigins https://t.co/kofW57VUQX pic.twitter.com/csxiFayoPV

— Sarah Schachner (@SarahSchachner) 22. Dezember 2018