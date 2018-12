“Avengers: Endgame” – Die NASA hilft dabei, Iron Man zu retten – Trailer bricht Rekorde

Mit Sicherheit habt ihr den Trailer zu “Avengers: Endgame” bereits gesehen. Dieser ist so erfolgreich, dass er schon wenige Stunden nach dem Release einen beeindruckenden Rekord brach. Der Trailer zum Film ist der meistgesehenen Trailer der Geschichte.

Im Trailer sehen wir unter anderem, wie Tony Stark ohne Wasser und bald auch ohne Sauerstoff durchs All treibt und eine letzte Nachricht für Pepper Potts aufzeichnet. Die Situation scheint ziemlich ausweglos. Aber die NASA hat nun einen Tweet veröffentlicht, in dem die Raumfahrtorganisation ihre Hilfe zur Rettung von Iron Man anbietet.

Im Tweet heißt es: “Hey @Marvel, wir haben von Tony Stark gehört. Soweit wir wissen, solltet ihr zunächst in der Mission Control nach ‘@Avengers, wir haben ein Problem’ lauschen. Wenn er jedoch nicht kommunizieren kann, empfehlen wir, dass die Bodenteams alle Ressourcen dazu verwenden, um den Himmel nach ihrem vermissten Mann zu durchsuchen.” Hier der Tweet:

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq