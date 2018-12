Beyond Good & Evil 2: In diesem Video führen euch die Entwickler durch die Pre-Alpha

Ubisoft hat ein neues Video veröffentlicht, in dem wir neue Spielszenen aus Beyond Good & Evil 2 gezeigt bekommen und interessante infos zum Spiel erfahren.



In den vergangenen Wochen war es relativ still rund um das Adventure Beyond Good & Evil 2, aber nun hat Ubisoft einen neuen Demo-Walkthrough veröffentlicht, der schon mal einen guten Vorgschmack darauf gibt, was uns im Spiel erwartet.

Unter anderem bekommen wir manche der Fähigkeiten der Helden zu sehen, wie die verschiedenen Fortbewegungsmittel im Spiel funktionieren und was uns in den Missionen erwartet.

Obwohl das Spiel noch weit von der Fertigstellung entfernt ist, lässt sich doch großes Hit-Potenzial erahnen. Vor allem die tolle Spielwelt überzeugt schon jetzt und lädt zum Erkunden ein.

Hier das Video:

Sobald es weitere Infos zu Beyond Good & Evil 2 gibt, informieren wir euch umgehend darüber.

Das denken wir:

Die bisher gezeigten Spielszenen sind absolut beeindruckend. Hier erwartet uns ein tolles Adventure und ein vielversprechender Hit-Kandidat.