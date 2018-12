“Braid”: Der Red-Band-Trailer zum Mindfuck-Pscho-Horrorfilm erklärt euch die Hausregeln

Mit “Braid” erwartet uns ein psychotischer Horrortrip, der nichts für schwache Gemüter ist. Kürzlich wurde ein neuer Red-Band-Trailer veröffentlicht.



Im Film “Braid” von Mitzi Peirone dreht sich alles um zwei gesuchte Frauen, die beschließen, ihren wohlhabenden psychotischen Freund auszurauben, der in der Fantasy-Welt lebt, die sie als Kinder erschaffen haben.



Hört sich abgefahren an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen, der die Spielregeln des Trips erklärt. Der Film startet am 1. Februar 2019 in in ausgewählten Kinos und auf VOD-Plattformen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns heftiger Psycho-Horrorfilm, der vor allem duch eine abgefahrene Inszenierung überzeugen kann. Mehr davon.