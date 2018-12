Call of Duty: Black Ops 4: Neuer Trailer präsentiert das zeitlich begrenzte Valkyrie-Paket

Hier handelt es sich um optische Anpassungen für Ruin und die Waffe Paladin HB50. Ruin bekommt das Valhalla-Outfit verpasst und das Paladin-Gewehr eine neue Look-Variante, die ziemlich episch daherkommt.

Für 1.500 COD-Punkte erhalten Spieler neben dem Zugang zur Valkyrie-Variante für das Paladin-Scharfschützengewehr und dem Valhalla-Outfit für Ruin auch eine Reihe neuer Visitenkarten.

Und so sehen die optischen Anpassungen in Aktion aus:

Earn your place in Valhalla.



Get the limited-time Valkyrie Special Order to unlock the Valhalla outfit for Ruin and the Valkyrie Mastercraft for the Paladin HB50 on PS4. #BlackOps4 pic.twitter.com/3Mwejlp2aQ