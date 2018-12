Control: Seht euch hier den neuesten Trailer zum übernatürlichen Thriller an

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zu Remedys kommenden Thriller Control veröffentlicht.

505 Games und Remedy haben einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem einige der Schauplätze gezeigt werden, die wir im übernatürlichen Action-Adventure Control zu sehen bekommen werden. Der Trailer wurde von James McCaffrey (Max Payne, Alan Wake) vertont, der die Rolle des ehemaligen Bureau Director Trench übernimmt.

Und darum geht es: In Control erkunden wir eine sich ständig verändernden Welt, die unsere bekannte Realität mit dem Fremdartigen und Unerklärlichen verbindet. Nachdem eine geheimnisvolle Agentur in New York von einer jenseitigen Bedrohung angegriffen wurde, muss Jesse Faden (Courtney Hope) um die Wiedererlangung der Kontrolle kämpfen. Dazu hat sie etwas, das “Dienstwaffe” genannt wird. Das ist eine übernatürlich Waffe, deren Form sich nach Jesses Willen verändern kann.

Hört sich ziemlich spannend an, oder? Control erscheint 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Noch lässt sich nicht sagen, wie gut Control wirklich ist. Das Setting ist auf jeden Fall spannend und wir freuen uns schon darauf, Control zum ersten Mal spielen zu können.