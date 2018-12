Da hat jemand Outlast blind durchgespielt – in nur 10 Minuten

Ein Speedrunner hat Outlast blind durchgespielt – in etwas über 10 Minuten.

Habt ihr das Horrorspiel Outlast durchgespielt? Das ist nicht so einfach, oder? Für Speedrunner “AcrohTheBeast” ist es ein Spatziergang im Park – und das mit verbundenen Augen.

Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, zeigt er, wie er Outlast durchspielt – in nur etwas über 10 Minuten und das völlig blind. Um diese Zeit zu erreichen, wurden natürlich Glitches ausgenutzt. So oder so: Das ist wirklich verrückt.

Übrigens: Der Rekord liegt aktuell bei 9 Minuten und 7 Sekunden.



Das denken wir:

Eine krasse Leistung. Aber es ist schwer zu verstehen, dass sich jemand so lange mit einem Spiel befasst, dass er es auswendig kennt.