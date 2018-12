Das sind Hideo Kojimas Lieblingsfilme 2018

Hideo Kojima ist vor allem für die “Metal Gear”-Reihe bekannt, aber das Videospiel-Mastermind ist auch ein großer Film-Fan. Daher teilt er jedes Jahr seine Liste mit Lieblingsfilmen auf Twitter.

Das hat er auch in diesem Jahr wieder gemacht. Die Liste beinhaltet große Blockbuster, Indie-Filme und ausländischen Filmhits. Wer also auf der Suche nach einem Film ist, den er vielleicht noch nicht gesehen hat, sollte sich die Liste mal genauer ansehen.

Hier der Tweet mit Hideo Kojimas Lieblingsfilmen 2018:

We have only 11 days left in 2018. Here’s the list of my best movies this year in chronological order. In addition to ROMA which I recently saw. pic.twitter.com/84xPjfVJ2X

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 21. Dezember 2018