Dauntless wurde für Konsolen angekündigt

Das Monsterjäger-Rollenspiel Dauntless erscheint 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und auf mobilen Geräten.



Vielleicht habt ihr ja Dauntless schon au dem PC gespielt – wenn nicht, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Und wenn ihr keinen Gaming-PC habt, dann ist das kein Problem. Bald könnt ihr das Spiel auch auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und auf mobilen Geräten spielen.

Offiziell heißt es dazu: “Bei Phoenix Labs definieren wir uns durch eine transparente Entwicklungsbeziehung mit unserer Community und einen starken Fokus auf Inklusivität, sowohl im Studio als auch in unserem Spiel”, sagte Jesse Houston, Mitbegründer und CEO von Phoenix Labs. „Mit unseren bevorstehenden Plattform-Starts im April und One Dauntless werden wir bald Spieler auf der ganzen Welt wie nie zuvor begrüßen und verbinden können. Die Reise von Dauntless beginnt gerade in der sich ständig weiterentwickelnden Online-Welt der Zerschmetterten Inseln, und wir freuen uns darauf, noch viele Jahre Erfahrung mit unseren Spielern zu teilen. “

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:



Das denken wir: Wer auf Action-Rollenspiele steht, der sollte Dauntless unbedingt ausprobieren.