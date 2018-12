Death Stranding: So reagiert die Community darauf, dass sich Kanye West mit Hideo Kojima treffen möchte

Kanye West hat auf Twitter nach einer Möglichkeit gefragt, mit Hideo Kojima Kontakt aufzunehmen und nun spekulieren die Fans, warum der Rapper sich mit dem Entwickler treffen möchte.



Kanye West kontaktierte kürzlich Hideo Kojima via Twitter mit folgender Nachricht: “@HIDEO_KOJIMA_EN Treffen wir uns heute, ich bin auch in NY”

Da der Rapper keine Antwort bekam, versuchte er es anders. Er setzte einen weiteren Tweet ab: “Ich habe gehört, dass Hideo Kojima in NY ist. Wir müssen uns treffen. Weiß jemand, wo er ist oder wie man ihn kontaktieren kann”

Hier die Tweets:

@HIDEO_KOJIMA_EN Let’s please meet today I’m in NY as well — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Heard Hideo Kojima is in NY We need to meet Does anyone know where he is or how to contact him — ye (@kanyewest) 14. Dezember 2018

Sofort begannen die Fans zu spekulieren, was es mit dem geplanten Treffen auf sich haben könnte. Möchte sich Kanye auf dem Spielemarkt versuchen oder möchte er vielleicht am Soundtrack für Death Stranding mitwirken? Hier ein paar Twitter-Reaktionen:

kanye doing entire soundtrack for death stranding confirmed — m̶o̶r̶n̶i̶n̶g̶ (@Gooddmorning) 14. Dezember 2018

Ye producing the next MGS soundtrack??? pic.twitter.com/wlP8VCvWXL — King Æ (@AnotherEchelon) 14. Dezember 2018

Put kayne in death stranding pic.twitter.com/LyvxkRDOSj — MermaidBoy (@M3rmaidBoy) 14. Dezember 2018

Kanye going to do the music for the next trailer? pic.twitter.com/nYNk55C7V4 — PostimusMaximus (@PostimusMaximus) 14. Dezember 2018

Ob sich Kanye mittlerweile mit Kojima getroffen hat, wissen wir nicht, aber der Gaming-Guru Geoff Keighley hat Kanye geantwortet und möchte wohl Kontakt zwischen den beiden aufbauen.



I got ya — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 14. Dezember 2018

Was denkt ihr? Was möchte Kanye von Kojima? Teilt uns eure Theorien in den Kommentaren mit. Wenn es Neuigkeiten zum Thema gibt, informieren wir euch darüber.



Das denken wir:

Kanye und Kojima, diese Kombination kann nur spannend werden.

Quelle: comicbook.com