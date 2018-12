Der Grinch ist kein Fan von Red Dead Redemption 2

Habt ihr gewusst, dass der Grinch kein Fan von Red Dead Redemption 2 ist? In einem Video erklärt er den Kollegen von IGN auch warum.

Der Grund: Es gibt keine normale Schnellreisefunktion, die es ihm ermöglichen würde, ganz schnell Geschenke aus allen Gegenden zu klauen. Verständlich irgendwie.

Es ist wirklich sehr unterhaltsam, dem Grinch dabei zuzusehen, wie er über RDR2 ablästert. Hier das Video:

The Grinch is not a fan of Red Dead Redemption 2… pic.twitter.com/aB170XXZo0

— IGN (@IGN) 21. Dezember 2018