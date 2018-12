Destiny: Raid-Team steht jetzt im Guinessbuch der Rekorde – Gamer Edition

Der Destiny-Spieler “Gladd” hat es mit seinem Team ins Guinessbuch der Rekorde – Gamer Edition geschafft.

Es ist schon erstaunlich, was manche Gamer in Spielen so leisten. Auch in Destiny ist die Community immer wieder auf Rekordjagd. Kaum wird ein neuer Raid eingeführt, dauert es nur wenige Stunden, bis das erste Team die Herausforderung gemeistert hat

Und so manchem Raid Team reicht es nicht, einen Raid einfach nur zu schaffen. Das Team des Spielers “Gladd” hat sich beispielsweise darauf spezialisiert, jeden Raid ohne Waffen und ohne zu sterben zu meistern – nur mit Spezialfähigkeiten.

Diese Leistung hat dem Team nun einen Eintrag im Guinessbuch der Rekorde – Gamer Edition eingebracht. “Gladd” kündigte die Errungenschaft so an: “Wir haben es SOOO viele Male fast geschafft, aber scheiterten auf die eine oder andere Weise. Die Beharrlichkeit hat uns jedoch zum Sieg geführt … ENDLICH!”

Krasse Leistung.

Congrats on making it to the Guinness World Records super lit gaming edition @xGladdOnTwitch pic.twitter.com/dUjXjXVKmS — Jez (@Th3Jez) 26. Dezember 2018

Das denken wir:

Das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Das Team hat den Eintrag auf jeden Fall verdient.