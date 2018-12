Devil May Cry 5: Das erwartet euch in der Collector’s Edition

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis wir mit Nero und Dante auf Dämonenjagd gehen dürfen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was uns in der Collector’s Edition des Spiels erwartet.

Diese beinhaltet ein paar ziemlich coole Goodies. Unter anderem ein Wohnmobil mit dem “Devil May Cry”-Schriftzug. Hier die weiteren Inhalte:

Devil May Cry 5

Premium Case

Nachbau des “Devil May Cry” Vans

Artbook und Notizen aus Nicos Workbench

Premium-Pin

“Ich liebe Osaka”-Autoaufkleber

11 “x 17” exklusiver Stoffdruck

Hier ein Bild der Inhalte:

Das Paket hat aber seinen Preis. Vorbestellen könnt ihr euch die Collector’s Edition für 149,99 US-Dollar über diese Links: PS4 / Xbox One

Und ultimative Fans von Devil May Cry können sich über diesen Link die Ultra Limited Edition für 7.000 Euro bestellen.

Sobald es weitere infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Ein cooles Paket für Fans der Reihe, aber auch nicht ganz billig. Wir hoffen einfach nur, dass das Spiel gut wird.