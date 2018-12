Devil May Cry 5: Im neuesten Trailer wird der Charakter V vorgestellt

Capcom hat einen neuen Trailer zu Devil May Cry 5 veröffentlicht, der sich um den Charakter V dreht.



Im neuesten Gameplay-Trailer zu Devil May Cry 5 stellt uns Capcom den neuen Charakter V vor. V kann einen Dämonenraben und einen dämonischen Panther heraufbeschwören – beide helfen ihm im Kampf.

Im Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, bekommen wir viele neue Spielszenen zu sehen – auch die tierischen Begleiter von V sehen wir in Aktion. Insgesamt wird es in Devil May Cry 5 aber drei spielbare Charaktere geben, die komplett unterschiedliche kampfstile bieten – V, Nero und Dante.



Das Spiel wird von der RE Engine angetrieben und die Umgebung wird übrigens teilweise zerstörbar sein. Erscheinen soll das Spiel am 8. März 2019.



Hier der Trailer:

Das denken wir:

Devil May Cry 5 bietet Over the top Action vom Feisnten. Das dürfte Fans gefallen.