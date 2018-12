Devil May Cry 5: Neuer Trailer stellt das Multiplayer-Cameo-System vor

Capcom hat einen neuen Trailer zu Devil May Cry 5 veröffentlicht, der unter anderem das neue Multiplayer-System zeigt.



Es kursierte schon länger das Gerücht, dass das Actionspiel Devil May Cry 5 eine Art Multiplayer-Modus haben könnte. Nun wissen wir, dass das Gerücht stimmt. Es wird das sogenannte Cameo-System geben.

Das Cameo-System ist kein Multiplayer-Modus im eigentlichen Sinne, sondern eher ein Koop-Erlebnis. Wenn man mit dem Internet verbunden ist, während man die Einzelspielerkampagne spielt, dann gibt es Echtzeit-Cameo-Auftritte von anderen Spielern oder Ghost-Daten-Gameplay-Aufnahmen, die ihr bei euch sehen werdet! Je nach Mission seht ihr dann einen anderen Spieler im Hintergrund oder kämpft in einigen Fällen Seite an Seite mit ihm.

Das is zwar nich so cool, wie ein richtiger Multiplayer-Modus, aber eine coole Idee, um Multiplayer-Feeling aufkommen zu lassen. Im neuesten Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, bekommt ihr das Cameo-System zu sehen.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One.



Das denken wir:

Devil May Cry 5 wird ein absoluter Action-Kracher, der vor allem Fans der Vorgänger glücklich machen wird. Wir freuen uns auf den Release.