Die Bloodborne-Macher arbeiten an zwei unangekündigten Projekten

Hidetaka Miyazaki, der Präsident von From Software hat bestätigt, dass das Studio an zwei unagekündigten Projekten arbeitet.

“Es ist zwar nicht an der Zeit, Details zu besprechen, aber es sind beides [From Software]-typische Spiele”, sagte Miyazaki kürzlich in einem Interview mit 4Gamer. “Wir brauchen etwas mehr Zeit, aber wir können mehr darüber erzählen, sobald es Gestalt annimmt.“

Mit anderen Worten: Es gibt keine Details zu den beiden Projekten. Aber wir wissen, dass From Software auch an dem Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice arbeitet und dass dieses Spiel am 22. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheint.

Sobald es weitere Details zu den kommenden Spielen von From Software gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Schade, dass es keine Infos zu den beiden Spielen gibt. Wir sind schon sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren, an was From Software da arbeitet.