Dieses Video fasst den aktuellen Stand von Red Dead Online perfekt zusammen

Wer Red Dead Online spielt, der weiß, dass der Wilde Westen wilder als je zuvor ist. Manchmal stößt man zwar auf ein paar freundliche Spieler, die mit einem reiten, aber die meisten Begegnungen mit anderen Spielern enden tödlich.

Ein Reddit-User mit dem Namen “JonnisMan” teilte ein kurzes Video, dass diese Erfahrung perfekt zusammenfasst. Es ist komisch und tragisch zugleich.

Viele Spieler haben vermutlich bereits eine ähnliche Erfahrungen gemacht. Endlich trifft man ein paar freundliche Spieler, die miteinander ein Abenteuer starten wollen und dann geht plötzlich alles schief – so wir hier:

Welche Erfahrungen habt ihr bisher in Red Dead Online gesammelt? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das Video ist witzig und traurig zugleich. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was uns in Zukunft in Red Dead Online erwartet.

Quelle: Reddit via comicbook.com