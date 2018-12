Fallout 76 Collector’s Edition: Bethesda lenkt ein und ersetzt die Taschen

Wahrscheinlich habt ihr den Trouble rund um die Collector’s Edition von Fallout 76 mitbekommen: Das Promo-Material (siehe Bild oben) der Edition zeigte eine hochwertige Stofftasche, die im Paket enthalten sein sollte. Besteller erhielten jedoch eine billiger Nylon-Tasche.

Der Bathesda-Support antwortete auf Kundenanfragen, dass die Tasche zu teuer kam und darum nicht produziert wurde und dass man daran nichts ändern könne. Daraufhin regnete es Kritik von allen Seiten. Jetzt lenkt Bethesda ein.

Über Twitter tteilte der Bethesda-Support mit, dass die Taschen jetzt ersetzt werden. Wer eine neue Tasche möchte, der soll über diesen Link ein Ticket eröffnen.

Hier der offizielle Tweet:

We are finalizing manufacturing plans for replacement canvas bags for the Fallout 76: Power Armor Edition. If you purchased the CE, please visit https://t.co/S5ClEZuQrx and submit a ticket by Jan. 31, 2019. We’ll arrange to send you a replacement as soon as the bags are ready.

— Bethesda Support (@BethesdaSupport) 3. Dezember 2018