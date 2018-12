Fallout 76: Die Ersatztaschen der Collector’s Edition werden in 4-6 Monaten verschickt

Erinnert ihr euch an das Problem der minderwertigen Taschen, die mit der Collector’s Edition von Fallout 76 verschickt wurden? Bethesda hat ja mittlerweile verkündet, dass die Taschen ersetzt werden. Mittlerweile wissen wir, wann die neuen Taschen verschickt werden.

Und zwar hat ein betroffener Spieler eine Mail von Bethesda geteilt, in der die Rede von 4-6 Monaten ist. Hier der Tweet dazu:

Really….4 to 6 months to make a canvas bag…oh and 500 atoms…how about 500 atoms a month until the bag arrives pic.twitter.com/LREPnmCv8r

— Phillip Norris (@Tigredragoone) 18. Dezember 2018