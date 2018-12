Far Cry: New Dawn vs. Far Cry 5: Die Spielwelt im Vergleich

Ein neues Video zeigt, wie sich die Spielwelt von Far Cry: New Dawn von der in Far Cry 5 unterscheidet.

Mit Sicherheit habt ihr mittlerweile mitbekommen, dass Ubisoft mit Far Cry: New Dawn den nächsten Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe angekündigt hat. Und mit Sicherheit habt ihr auch schon mitbekommen, dass der neue Teil nach den Geschehnissen von Far Cry 5 spielt.

Dementsprechend erwarten euch bereits bekannte Locations, die sich jedoch optisch über die Jahre hinweg (17 Jahre nach einer globalen nuklearen Katastrophe) verändert haben.

Wie die Veränderungen im Detail aussehen, zeigt der YouTuber “Cycu1” in einem neuen Video, das ihr euch hier ansehen könnt:

Far Cry: New Dawn erscheint am 15. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie Ubisoft die Geschichte fortführt. Die ersten Spielszenen aus Far Cry: New Dawn sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus.