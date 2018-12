For Honor: Year of the Harbinger startet am 31. Januar

Das neue Update für For Honor startet im Januar 2019 und bringt neue Inhalte ins Spiel

Ihr wartet auf neue Inhalte für For Honor? Gut, dass Ubisoft kürzlich angekündigt hat, dass das nächste Inhalts-Update Year of the Harbinger schon am 31. Januar an den Start geht.



In der offiziellen Pressemitteilung heißt es:

“Die Inhalte für das kommende Jahr umfassen vierneue Helden, neue Karten, regelmäßige Updates der Spielbalance sowie mehreresaisonale Events, die den Spielern neue Möglichkeiten bieten, For Honorzu genießen. Year of the Harbinger beginnt offiziell am 31.Januar mit der neuen Saison Vortiger, die einen neuen, noch nichtangekündigten Helden sowie eine neue Karte beinhalten wird. WeitereEinzelheiten zu den Year-3-Inhalten und Details zu den saisonalen Events werdenim Laufe des Jahres 2019 bekannt gegeben.”



“Mit dem ForHonorYear-3-Pass erhalten Spieler, die ihre ForHonor-Erfahrung erweitern wollen, sieben Tage vor allen anderen densofortigen Zugriff auf die neuen Helden. Für alle anderen For Honor-Spielerstehen die Helden nach diesem siebentägigen Zeitraum zur Verfügung und könnenjeweils für 15.000 Stahl freigeschaltet werden. Der Year-3-Pass bietetaußerdem fünf Restesammler-Truhen, 30 Tage Champion-Status und einen speziellenDonnerkeil- und Schreckenseffekt, der auf alle Helden angewendet werden kann.”

Das denken wir:

Schön, dass Ubisoft stetig für Updates sorgt. Das dürfte nicht nur Spieler der ersten Stunde freuen, sondern auch alle Neueinsteiger. Weiter so.