Fortnite: Das “Frost Legenden Paket” ist ab sofort verfügbar

In Fortnite wurde kürzlich ein neues Skin-Paket namens “Frost Legenden Paket” veröffentlicht. Dieses beinhaltet – passend zur kalten Jahreszeit – drei eisige Skins.

Folgende Skins sind enthalten:

Alle Skins beinhalten natürlich auch das passende Rücken-Accessoire. Hier ein Bild mit den Skins:

Legends never die, even when they get a bit frosty. ❄️

The Frozen Legends Bundle is available in the Store now! pic.twitter.com/yBDuL5VGGQ

— Fortnite (@FortniteGame) 24. Dezember 2018