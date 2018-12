Fortnite: Im neuen Kreativmodus könnt ihr euch auf einer Privatinsel austoben

Epic Games hat mit “Creative” kürzlich einen neuen Modus für Fortnite angekündigt. In diesem Modus dürft ihr euch auf einer Insel kreativ austoben, bauen und Filme drehen. Hört sich cool an? Sieht auch so aus. Hier der Trailer zum Modus:

Creative geht mit der 7. Staffel an den Start und Battle Pass-Besitzer bekommen ab sofort Zugang zur privaten Insel. Ab dem 13. Dezember dfürfen dann auch alle anderen Spieler am neuen Modus teilnehmen.

Wie der Name schon sagt, bietet “Creative” die Möglichkeit, in Fortnite zu tun, was man will. Im Video unter diesen Zeilen klingt es so, als sei die erste Woche eine Art Testlauf. Epic Games weist darauf hin, dass Creative “neu und aufregend” ist und nach und nach verbessert wird.

“Als leidenschaftliche Spieleentwickler ist es unser ultimatives Ziel, dass du in der Lage bist, dein eigenes Fortnite aufzubauen. Dies ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.”, so Creative Director Donald Mustard auf Twitter.

Das denken wir:

Mit dem Erfolg von Fortnite setzt auch der Erfolgsdruck ein – Epic Games muss sich ständig etwas Neues einfallen lassen und bisher klappt das auch ganz gut.