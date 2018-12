God of War: Diese selbstgebauten Chaosklingen sehen ziemlich genial aus

Wer auf Cosplay oder God of War steht, der sollte sich nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen. In diesem DIY-Tutorial zeigt uns der YouTuber “Odin Makes”, wie man sich die Chaosklingen aus God of War nachbauen kann.

Um die ikonischen Waffen nachzubauen verwendet er EVA-Schaumstoff, den er zuschneidet, bearbeitet und bemalt. Und das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. Das Ganze erfordert aber auch viel Arbeit. Aber es lohnt sich.

Überzeugt euch am besten selbst. Hier das Video:

Das denken wir:

Die Teile sehen richtig cool aus und verschönern jede Zockerbude.