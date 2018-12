Hat Sony zum ersten Mal die PS5 angeteast?

Es ist kein Geheimnis, dass Sony an der PlayStation 5 arbeitet – das wissen wir alle –, eine offizielle Ankündigung gab es aber bisher noch nicht. Dafür anscheinend einen ersten Teaser.

Und zwar hat Sony Interactive Entertainment vergangene Woche ein Feiertags-Theme an PS4-Besitzer verschenkt. “Wir wollten uns bei der PlayStation-Community für ein glorreiches 2018 bedanken”, schrieb Sony damals. “Gemeinsam haben wir uns auf neue Reisen begeben, mit heroischen Kämpfen gekämpft und die Welt gerettet.”

Und in diesem Theme scheint sich ein PS5-Teaser zu verstecken. Die Entdeckung wurde von dem Spieler Mike Peterson gemacht, der darauf hinweist, dass das “S” in “Holidays” anders aussieht, als das “S” in PlayStation. Während das erste wie ein Standard-S aussieht, sieht das zweite überhaupt nicht wie ein S aus, sondern wie eine 5. Aber seht am besten selbst:

HOOLLLDDDD UPP.

Look at the S in “Holidays.”

Now look at the S in “PlayStation.”

Did @PlayStation just low key announce the PS5 in their holiday theme??? pic.twitter.com/8rfFUjao41

— Mike Peterson (@bmikeyp) 18. Dezember 2018