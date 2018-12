Just Cause 4: Seht euch hier den offiziellen Launch-Trailer an

Just Cause 4 steht endlich für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen und aus diesem Grund wurde jetzt auch der Launch-Trailer veröffentlicht. Im Clip erwartet euch genau das, was ihr euch vorstellt: Action, Action und noch mehr Action.

In Just Cause 4 versucht Rico Rodriguez die Wahrheit über den Tod seines Vaters aufzudecken. Dafür geht er ein Bündnis mit Mira, einer rebellischen Dissidenten, ein, um sich dann durch Verschwörungen und Chaos zu kämpft.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, seht ihr im Trailer:

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem unterhaltsamen Actiontitel ist, der kann bei Just Cause 4 bedenkenlos zugreifen.