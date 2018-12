Kingdom Hearts 3: Mitarbeiter klaut Editionen, verkauft sie online und leakt Spielszenen

Das ist eine richtig miese Nummer. Kürzlich wurde bekannt, dass jemand 30 Kopien von Kingdom Hearts 3 geklaut hat, um das Spiel über den Facebook-Marktplatz für 100 Dollar zu verkaufen.

Mittlerweile sind auch schon die ersten Szenen aus dem Spiel auf YouTube gelandet und es ist davon auszugehen, dass wir in den nächsten Tagen mit noch mehr Spoilern rechnen müssen, da die ersten Exemplare des Spiels im Umlauf sind.

Tetsuya Nomura, der Game Director von Kingdom Hearts 3, hat sich kürzlich zur aktuellen Situation geäußert. Er erklärt, dass man herausgefunden habe, wie das passieren konnte. Abgesehen davon wird darum gebeten dass man die entsprechenden Videos mit Szenen aus dem Spiel nicht teilen soll. Hier der Tweet:

An important message for #KingdomHearts III from Director Tetsuya Nomura: pic.twitter.com/j9aVRFTS5B