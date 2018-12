KOEI Tecmo kündigt am 6. Dezember ein neues Spiel an

KOEI Tecmo hat eine neue Website an den Start gebracht, die auf eine neue Spielankündigung am 6. Dezember hindeutet. Wir wissen zwar noch so gut wie nichts über dieses Spiel, aber wir wissen, dass es für PC, PS4 und Nintendo Switch erscheint.

Das wissen wir, weil es auf der am rechten unteren Bildrand der Seite zu sehen ist. Hier ein Bild davon:

Im Quellcode der Website findet man leider keinen Details zum Spiel, aber das Feuer ist mit Sicherheit ein Hinweis auf das Spiel. Vielleicht wird ja ein neues Dynasty-Warriors-Spiel angekündigt? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Lange müssen wir nicht mehr auf die Ankündigung warten. Ein neues Dynasty Warriors wäre auf jeden Fall cool.

Quelle: dsogaming.com/