Last Year: The Nightmare – In diesem 5 vs. 1 Multiplayer-Survival-Spiel erwartet euch ein spannendes Koop-Abenteuer

Das Survival-Spiel Last Year: The Nightmare ist ab sofort im Discord Store erhältlich.



Ihr seid auf der Suche nach einem spannenden Koop-Spiel? Da hätte ich etwas für euch: Last Year: The Nightmare. Dieses 5 vs. 1 Multiplayer-Survival-Spiel ist jetzt für 27,99 Euro im Discord Shop erhältlich. Ja, Discord will jetzt auch Steam und Co. Konkurrenz machen.

Und darum geht es: Last Year ist ein asymmetrisches 5-gegen-1-Multiplayer-Action-Spiel, in dem 5 Spieler als Teenagern gegen einen anderen Spieler antreten, der die Rolle eines Killers übernimmt. Der Clou: Jedes Mal, wenn der Killer stirbt, kehrt er als neuer Killer mit neuen Fähigkeiten zurück. Die Überlebenden müssen sich dann anpassen und zusammenarbeiten, wenn sie überleben wollen.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen:

Das denken wir:

Wer auf der Suche nach einem neuen Koop-Titel ist und gegen etwas Horror nichts einzuwenden hat, der ist hier genau richtig.